Von den Flüchtlingen, die vor zwei Jahren nach Deutschland gekommen sind, sprechen zunehmend mehr so gut Deutsch, dass sie eine Ausbildung machen können. Gesa von Leesen hat einige von diesen jungen Männern getroffen.

Mohamad Salem Ibrahim, 20, aus Afghanistan ist im Februar 2016 in Deutschland angekommen -„weil in Afghanistan Krieg ist. Ich konnte nicht in die Schule gehen, es gab viele Probleme mit den Taliban. Die wollten, dass ich ihnen helfe. Aber das wollte ich nicht.“ In Deutschland kam er von München über Sigmaringen nach Esslingen-Zell, jetzt lebt er im Containercamp in der Esslinger Weststadt. In Afghanistan sei