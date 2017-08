(cid) - Rund 87 200 Menschen im Kreis Esslingen arbeiten nach einer Mitteilung der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) in Teilzeit, Leiharbeit oder haben einen Minijob als alleiniges Einkommen. „Damit ist der Anteil der so genannten atypischen Beschäftigung an allen Arbeitsverhältnissen im vergangenen Jahr auf einen Rekordwert von 36 Prozent gestiegen“, kritisiert die Gewerkschaft und beruft sich dabei auf eine aktuelle Studie der Hans-Böckler-Stiftung.

