Nach vier Jahrzehnten in der Geschäftsführung und im Beirat von Eberspächer ziehen Sie sich zurück. Wie schwer fällt Ihnen der Schritt?

Baumann: Ich scheide mit einem lachenden und einem weinenden Auge aus. Ich bin der Meinung, dass nun auch im Beirat Jüngere als ich sitzen sollten, die für unsere Geschäftsführung geeignete Sparringspartner sind. Unser Beirat hat mehr eine beratende als eine kontrollierende Funktion. Dort werden im Dialog mit dem Management Strategien festgelegt. Wenn man, wie ich, über zehn Jahre aus dem operativen Geschäfts raus ist und ein gewisses Alter erreicht hat, verliert man den Kontakt zu den aktuellen Dingen.

Welche Entscheidung war im Rückblick die wichtigste, die Sie in Ihrer Zeit als Eberspächer-Chef getroffen haben?

Baumann: Der Einstieg 1998 in die elektrischen Zuheizer. Damit konnten wir unser Geschäft mit den Brennstoffheizern auf eine neue Basis stellen. Ebenso wichtig war der Entscheidung, eine eigene Katalysator-Fertigung in Südafrika aufzubauen. Das war 1990. Und dann im Jahr 2000 die Entscheidung, in den USA ein Entwicklungszentrum für Abgasanlagen zu eröffnen. Heute ist das USA-Geschäft ein sehr großes und wichtiges für das Unternehmen.

Welche Entscheidung bereuen Sie?

Baumann: Nach dem Fall der Mauer und dem Ende des Eisernen Vorhangs haben unsere Wettbewerber im Abgassektor sofort im osteuropäischen Raum und in Asien Fabriken gebaut. Wir haben damals zu lange gezögert. Vielleicht aus der Tradition heraus, dass wir unsere deutschen Werke gut auslasten wollten. Aus heutiger Sicht muss ich sagen: Das war keine so gute Entscheidung. Wir hatten damals nicht die Managementkapazität und die finanziellen Mittel, um diesen Weg schnell zu gehen. Als Familienunternehmen müssen wir alles selbst erwirtschaften. Unser Wachstum - an Umsatz, das Vierzigfache seit meinem Eintritt in die Firma 1974 - hat riesige Mittel erfordert und unsere Finanzen zeitweise richtig strapaziert. Das konnten wir nur durch unsere langfristige und nachhaltige Strategie meistern.

Wie steht das Unternehmen heute da?

Baumann: Wir hatten ein gutes Ergebnis im Geschäftsjahr 2016. Und wir sind sehr gut aufgestellt, in unseren drei Geschäftsfeldern Abgastechnik, Climate Control, also der Beheizung und Klimatisierung von Fahrzeugen, und dem Elektronikbereich. Wir haben immer noch eine sehr gute Auftragslage bei der Abgastechnik, unserem Kerngeschäft, weil die Anforderungen an die Abgasreinigung und die Schalldämpfung immer strenger werden. Die Climate Control wird für uns auch in Zukunft wichtig bleiben, denn unabhängig vom Antrieb muss ein Auto immer geheizt werden. Das ist ein Wachstumsbereich, ebenso die Elektronik-Sparte.

Wie stark wird sich der Umstieg auf den Elektroantrieb im Unternehmen auswirken?

Baumann: Das wird die Firma verändern, keine Frage. Für ein Familienunternehmen ist es eine schwierige Sache, sich darauf einzustellen. Niemand weiß, wie schnell die Elektromobilität kommt. Und zudem sind wir auf unseren klassischen Feldern so gut im Geschäft, dass wir nicht nachlassen dürfen und weiter investieren müssen. Da die Balance zu finden ist wirklich nicht einfach. Aber natürlich ­pushen wir alles, was mit Elektromobilität zu tun hat.

Zum Beispiel?

Baumann: Das Batterie-Management. Ich denke, das wird ein großes Thema.

Viele sehen in der Elektrifizierung der Antriebe eine Zeitenwende. Wie denken Sie darüber?

Baumann: Ich erinnere mich noch gut an die Stimmung, als die Abgaskatalysatoren bei den Autos aufkamen. Damals hat die Industrie gedacht, die Autowelt geht unter. Sie ist nicht untergegangen. Es gehört zum Wesen des Menschen, dass wir die aktuellen Probleme und Veränderungen größer machen, als sie sind. Natürlich ist das, was uns bevorsteht, ein dramatischer Wechsel. Aber er wird sich viel langsamer vollziehen, als die meisten glauben.

Nach welchen Werten und Überzeugungen haben Sie das Unternehmen geführt?

Baumann: Innovation, das war immer unser großer Antrieb. Und das Andere: der faire und offene Umgang mit unseren Mitarbeitern. Wir haben immer versucht, loyal zu sein. Mein Eindruck ist, das kommt auch wieder zurück, über den Einsatz und das Verständnis für die Firma.

Waren Sie ein beliebter Chef?

Baumann: Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe jedenfalls nie Hassmails bekommen.

Ehrenamt und gesellschaftliches Engagement haben für Sie eine große Rolle gespielt. Sie waren einige Jahre sogar Präsident der IHK Region Stuttgart. Was war Ihr Motiv?

Baumann: Ich habe von meinem Schwiegervater Helmut Eberspächer zwei Dinge gelernt: dass man als Unternehmer über seinen Tellerrand hinausschauen sollte und dass man in der Öffentlichkeit klar machen muss, was Firmen wie unsere für das Land und die Gesellschaft bedeuten. Das habe ich als Kammer-Präsident getan. Die Familienunternehmen bilden das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, sie sorgen für Ausbildungs- und Arbeitsplätze. Ohne sie würden wir nicht so gut da stehen, gerade im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern.

Wie haben Sie die Vorkommnisse rund um den Abgasskandal bei Volkswagen erlebt?

Baumann:Das hat mich erschüttert. Das ganze Ausmaß der Folgen werden wir erst noch zu spüren bekommen. Der Dieselantrieb ist dadurch in ein sehr schlechtes Licht gerückt worden. Dabei ist der Diesel der Motor mit dem niedrigsten Kohlendioxidausstoß. Wenn der Anteil der Dieselmotoren zurückgeht, wird die Einhaltung der klimapolitischen Ziele nicht einfacher…

Sie wirken fit und machen einen überaus gesunden Eindruck. Verraten Sie uns Ihr Rezept?

Baumann: Ich denke, in erster Linie sind es die Gene. Und ich habe immer viel Sport getrieben. Im Winter gehe ich langlaufen, im Sommerhalbjahr bin ich zwei- bis dreimal pro Woche beim Schwimmen im SSV-Bad auf der Neckarinsel. Aber wissen Sie, was das Wichtigste für einen Unternehmer in meinem Alter ist? Dass er seine Nachfolge geregelt hat. Und ich hoffe, ich habe meine Sachen gut geregelt. Eberspächer soll ein Familienunternehmen bleiben. Ganz gleich, in welcher Form.

Das Interview führte Gerd Schneider.

zur Person

Günter Baumann, 77, wurde in Ansbach/Mittelfranken geboren. Der promovierte Physiker trat 1974 als Geschäftsführender Gesellschafter in die Unternehmensgruppe Eberspächer ein. 1988 übernahm er von seinem Schwiegervater Helmut Eberspächer die Gesamtleitung des Unternehmens.

Im Jahr 2006 zog er sich aus dem operativen Management zurück und wechselte an die Spitze des Firmenbeirats, der sich vor allem als beratendes Gremium versteht. Sein Nachfolger als Vorsitzender des Beirats wird im September gewählt.

Unter seiner Regie wuchs der Spezialist für Abgasreinigung und Standheizungen rasant. Bei seinem Eintritt im Jahr 1974 hatte Eberspächer rund 3000 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von umgerechnet etwa 100 Millionen Euro. Heute arbeiten ca. 10 000 Menschen weltweit für Eberspächer, der Umsatz liegt bei 4,3 Milliarden Euro. Der Geschäftsbereich Abgasanlagen macht mit 3,8 Milliarden Euro 85 Prozent des Umsatzes aus. Auf die Sparte Climate Control Systems (Standheizungen, Zusatzheizungen für Fahrzeuge etc.) entfallen 500 Millionen Euro, auf Automotive Controls (Elektroniksysteme für die Automobilindustrie) 100 Millionen.

Von Beginn seiner Laufbahn an engagierte er sich in Ehrenämtern. So stand er von 1993 bis 1996 dem Verwaltungsrat des TÜV Südwest vor. Von 1999 bis 2001 war er Vorsitzender der IHK-Bezirkskammer Esslingen, von 2001 bis 2009 Präsident der IHK Region Stuttgart und von 2005 bis 2009 Vizepräsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. 2009 erhielt er das Bundesverdienstkreuz erster Klasse.