Esslingen/PlochingenAm heutigen Samstag um exakt 20.30 Uhr ist es wieder soweit: Dann schalten tausende Städte rund um die Welt für eine Stunde die Beleuchtung vieler Gebäude und Sehenswürdigkeiten aus – als globales Zeichen für den Schutz des Planeten. Auch die Städte Esslingen und Plochingen beteiligen sich an der Klimaschutzaktion. Gebäude und Sehenswürdigkeiten in tausenden Städten versinken am 30. März 60 Minuten lang im Dunkeln – vom Big Ben in London über die Chinesische Mauer bis hin zum Brandenburger Tor in Berlin. Unternehmen schalten in ihren Zentralen für eine Stunde das Licht aus und auch Millionen Menschen machen zu Hause mit. „Stunde der