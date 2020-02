„Dreizehn Farben der untergehenden Sonne“ beim Tonart-Festival

Konzert im Rahmen des Tonart-Festivals widmet sich im Gemeindehaus am Blarerplatz der Musik-Farben-Synästhesie

Im Festsaal des Gemeindehauses am Blarerplatz hat das Quintett aus Flöte, Bassklarinette, Violine, Cello und Klavier die „Dreizehn Farben der untergehenden Sonne“ von Tristan Murail im Rahmen des Tonart-Festivals so klangschön und beschwörend dicht zelebriert, dass von Anfang an das Publikum gewonnen war.