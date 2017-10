Anzeige

Etwa 2500 bis 3000 Menschen ziehen jedes Jahr nach Esslingen am Neckar. Rund 400 von ihnen folgten am Mittwochabend der Einladung der Stadt zum Neubürgerempfang im Neckar Forum. Für sie gab es eine Fülle an Informationen über die Stadt.

Nicht nur die Stadtverwaltung hatte einen Infostand aufgebaut. Auch die Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH (EST), die städtische Kultur- und Kongresstochter Esslingen live, die Eßlinger Zeitung, die Arbeitsgemeinschaft der Bürgerausschüsse, das Energiezentrum Esslingen, die Koordinierungsstelle für Bürgerengagement und die Kirchen waren vertreten. Die