EsslingenDas Jahr 1888 geht als Drei-Kaiser-Jahr in die deutschen Geschichtsbücher ein. Am 9. März stirbt Kaiser Wilhelm I. im Alter von 91 Jahren. Sein Sohn tritt als Kaiser Friedrich III. die Thronfolge an. Er leidet an Kehlkopfkrebs und stirbt bereits drei Monate später im Alter von 56 Jahren. Er hatte sich durch eine relativ liberale Politik hervorgetan, die sich unter anderem in der Entlassung des konservativen preußischen Innenministers Robert von Puttkammer äußerte. Der Kaiser schiebt auch Fortschritte im Bildungswesen an. Ein Reichsgesetz legt im Juni fest, dass an Volksschulen im Deutschen Reich kein Schulgeld mehr für die Kinder erhoben werden