Die Wohnungsangebote für Studierende in Esslingen sind zwar zahlreicher geworden, trotzdem bleiben Schwierigkeiten bei der Suche manchmal nicht aus. Vor allem, wenn man nicht in ein Wohnheim ziehen will. EZ-Mitarbeiterin Beatrice Caroli hat auf dem Campus der Hochschule Stadtmitte Studierende gefragt, wie und wo sie wohnen und wie schwierig es für sie war, eine Bleibe zu finden.



Magnus Bantle, 23, Fahrzeugtechnik, Esslingen: Ich studiere seit zweieinhalb Jahren an der Hochschule Esslingen und lebe inzwischen in einer Wohngemeinschaft. Am Anfang habe ich noch im Wohnheim gelebt, allerdings fand ich das durch den ständigen Personenwechsel nicht immer ideal. Das WG-Zimmer habe ich dann über Bekannte gefunden.

Marco Del Grosso, 21, Fahrzeugtechnik, Ludwigsburg: Ich studiere im ersten Semester an der Hochschule Esslingen und wohne noch bei meinen Eltern in Ludwigsburg. Nach einer Ein-Zimmer-Wohnung habe ich vergeblich gesucht: Zum einen gab es wenige Angebote, und zum anderen waren die Wohnungen in Esslingen sehr teuer. Eine Wohnung mit 20 Quadratmetern hat schon um die 700 Euro gekostet.



Yasser Kadiri, 23, Maschinenbau, Esslingen: Als ich im Jahr 2015 angefangen habe zu studieren, bin ich nach Esslingen gezogen. Hier lebe ich zurzeit im Wohnheim, weil man sonst nur schwer etwas anderes findet und die Wohnungsmieten sehr hoch sind. Im Wohnheim habe ich mich circa zwei Monate vor Studienbeginn beworben und habe dann auch bald einen Platz bekommen. Gerade bin ich auf der Suche nach einer anderen Unterkunft außerhalb des Wohnheims, aber ich habe noch nichts gefunden.



Verena Bolay, 24, Maschinenbau, Göppingen: Ich studiere im ersten Semester an der Hochschule Esslingen und will auch hierher ziehen. Für den Anfang war es geplant, dass ich noch bei meinen Eltern in Göppingen bleibe, aber für die Dauer suche ich etwas anderes. Leider sind die Mietpreise für eine Wohnung sehr hoch und mit Wohnheimen habe ich unter anderem negative Erfahrungen gemacht. Dort werden oft Partys gefeiert, deshalb kann man nachts zum Teil schlecht schlafen.



Katharina Schulz, 21, Gebäude- Energie- und Umwelttechnik, Kirchheim: Ich wohne bei meinen Eltern, da sich das Umziehen von der Distanz her nicht lohnt. Das Wohnheim wäre für mich auch deshalb keine Option, weil man nie genau weiß, was da auf einen zukommt, also mit welchen Personen man dort zusammen lebt und wie die Stimmung so ist.



Justin Sperber, 20, Gebäude- Energie- und Umwelttechnik, Esslingen: Als ich dieses Semester angefangen habe, hier in Esslingen zu studieren, bin ich von Freiburg hergezogen. Über Bekannte aus Esslingen habe ich eine Einliegerwohnung gefunden, die sogar günstiger ist als ein Zimmer im Wohnheim. Da ich lieber alleine lebe, weil ich klare Vorstellungen davon habe, wie meine Wohnung sein soll, kam ein Platz im Wohnheim für mich ohnehin nicht infrage.



Marc Brüning, 22, Maschinenbau, Kronau: Ich habe dieses Semester angefangen, hier zu studieren und bin ziemlich bald über das Portal WG-Gesucht in einer 3er-WG einer Studentenverbindung untergekommen. Sie ist nur fünf Minuten vom Campus entfernt. Einen Platz im Wohnheim hatte ich zwar bekommen, allerdings war das Zimmer in der Studentenverbindung größer und etwas günstiger.