Anzeige

Die zwei Stunden lange Debatte bei der Wahlmatinée der Bundestagskandidaten ist beim Publikum im Großen und Ganzen gut angekommen. Was ihnen gefallen hat, was nicht und ob die Runde ihr Wahlverhalten beeinflusst, hat EZ-Mitarbeiterin Gesa von Leesen (Fotos und Text) im Anschluss einige Gäste gefragt.

Reinhold Riedel, 68, Rentner, Esslingen: Es wurden viele schwierige Fragen angedeutet, aber nicht näher diskutiert. Zum Beispiel die Probleme der Menschen weltweit – Hunger, Klimaveränderung – und was Deutschland da tun müsste. Auch das Wort Krieg kam gar nicht vor. Zu den Kandidaten: Klar, Markus Grübel kennt sich in manchen Bereichen gut aus, der ist halt Profi. Aber er hat sich etwas zu sehr in den Vordergrund geredet, und da gab es zu wenig Widerspruch. Regina Rapp hat einiges gesagt, was durchaus richtig ist, aber das passt halt nicht zur Politik ihrer Partei. Insgesamt muss man sagen, dass das alles Menschen sind, die man wählen kann. Außer den von der AfD. Der erzählt Sachen, die nicht stimmen: Diese Partei besteht eben nicht aus Durchschnittsbürgern, da ist viel Braunes drin. Insgesamt fand ich, dass die Zeit für die Fragen des Publikums zu knapp war.

Wolfgang Grimm, 62, Rentner, Esslingen: Es ist gut, so etwas zu machen. Und ich habe auch neue Erkenntnisse gewonnen, zum Beispiel zum sozialen Wohnungsbau. Klar geworden ist mir auch der Unterschied zwischen Asyl und Einwanderung. Das Asylrecht ist ja ein Bleiberecht auf Zeit. Und dass es schon Möglichkeiten für bestimmte Berufe gibt, hierher zu kommen, wusste ich nicht.

Erich Piper, 83, Rentner aus Esslingen: Mir hat es gut gefallen. Der Leuchtturm war Markus Grübel, der hat eine enorme Sachkenntnis, weil er in Berlin sitzt. Aber alle waren in Ordnung. Auch die Fragen waren gut gestellt. Allerdings kamen die Themen Altersarmut und soziale Gerechtigkeit zu kurz. Klar geworden ist mir: Es muss jetzt ein vernünftiges Einwanderungsgesetz her. Meine Wahlentscheidung war schon vorher klar und hat sich auch nicht geändert.

Annemarie Muth, 68, Rentnerin, Esslingen: Die Vorstellung war viel zu lang, der Frageteil fürs Publikum viel zu kurz. Ich bin meine Frage nicht losgeworden: Warum kommt kein einheitliches Rentensystem zustande? Also eine Rentenkasse, in die alle einzahlen, auch Beamte, Selbstständige und so weiter. Und ich fand, dass der von der AfD zur Wirtschaftspolitik hätte gefragt werden müssen. Die Idee, so etwas zu machen, ist also insgesamt gut, aber man muss noch dran feilen.

Walther Kren, 73, Rentner, Esslingen: Ich fand’s ganz gut. Die beiden rechts und links außen sind echte Überzeugungstäter. Die haben sich gut präsentiert und machen ihre Politik, obwohl es in ihren Mannschaften ja auch ganz andere Stimmen gibt. Gut gefallen hat mir, dass der von der Linken „Kapitalflucht“ unter das Thema „Flucht“ gepackt hat. Naja, und der von rechts außen ist offenbar sehr in sich gefangen. Ich finde insgesamt die kleinen Parteien interessanter. Es kann ja sein, dass sie nach der Wahl das Zünglein an der Waage werden und dann auch was bewegen können. Vermisst habe ich beim Thema Luftverschmutzung, dass Autos bei Höchstgeschwindigkeiten viel Dreck ausstoßen – also das Thema Tempolimit. Auch Pflege und Erziehung wurden nur oberflächlich angesprochen.

Regine Diebold, 61, Verwaltungsangestellte, Denkendorf: Ich bin gekommen, weil ich die Kandidaten außer Markus Grübel nicht kenne. Ich wollte sehen, wer das ist und wie sie sich präsentieren. Der AfDler war unterirdisch: so missmutig. Dem Linken sollte man mal sagen, dass jetzt keine Kommunalwahl, sondern Bundestagswahl ist, und Grübel durfte ein bissel zu viel reden. Meine Wahlentscheidung habe ich jetzt nicht geändert.

Ingrid Schmid, 60, Referentin, Ostfildern: Mir kamen ein paar Themen zu kurz, wie üblich auch die Bildung. Regina Rapp von der SPD hat zwar gesagt, das sei ihr Thema, aber besprochen wurde es dann nicht. Vielleicht, weil da vieles Ländersache ist. Auch zu Familien und Kinder kam gar nichts. Viel zu lang fand ich den Part über Flüchtlinge. Insgesamt hätte man die Themen zeitlich besser verteilen müssen.

Ralf Holzner, 53, Facheinkäufer, Esslingen: Die Veranstaltung war zu kurz, gerade der Teil mit den Publikumsfragen. Viele sind gar nicht dran gekommen. Gefehlt hat mir aus aktuellem Grund das Thema Terrorismus. Die Kandidaten fand ich alle ganz gut, wie sie sich gegeben haben. Gewundert hat mich, dass so wenig jüngere Leute zwischen 20 und 30 da waren. Ob das Politikverdrossenheit ist?