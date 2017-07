In der Sporthalle der Schillerschule sind am Samstag nicht nur Medaillen für sportliche Höchstleistungen vergeben worden. Zunächst hatten sich 24 Turnerinnen aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und der Schweiz in der Altersklasse U 15 an den Geräten gemessen. Der TSV Berkheim war heuer zum zweiten Mal Ausrichter dieses Turniers. Nach der Siegerehrung durch Jürgen Zieger - Italien belegte den ersten Platz - packte der Oberbürgermeister eine weitere Auszeichnung aus. Und zwar die Bürgermedaille der Stadt Esslingen, die dem Vorstandsmitglied und Finanzreferenten Günter Werner für sein