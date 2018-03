Esslingen - Die Fahrstuhltastatur mit Graffiti vollgesprüht, der Aufzugschacht voller alter Drogenspritzen und hin und wieder wird darin sogar uriniert: Der Aufzug im Parkhaus am Esslinger Bahnhof – und viele weitere in Stuttgart und Esslingen des Unternehmens APCOA – werden immer wieder Opfer von blinder Zerstörungswut. Seit etwa drei Monaten musste der Fahrstuhl in Esslingen deshalb annähernd durchgehend außer Betrieb genommen werden. APCOA Parking hat eine umfassende Reparatur in Auftrag geben. Laut Unternehmen soll der Fahrstuhl seit einigen Tagen wieder funktionieren.

Für Ulrich Heßelmann, Regional Manager des Unternehmens, ist es ein