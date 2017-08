Der baden-württembergische Landtag will im Herbst das Verkaufsverbot für alkoholische Getränke nach 22 Uhr abschaffen, das 2010 eingeführt wurde. Nachtschwärmer erhalten seither keinen Alkohol mehr an Tankstellen, Kiosken und in Supermärkten. EZ-Mitarbeiterin Gerlinde Ehehalt sich bei Passanten in der Esslinger Innenstadt umgehört: Soll das nächtliche Verkaufsverbot für Alkohol bleiben oder ist es sinnvoller, Alkoholkonsum auf öffentlichen Plätzen zu untersagen?

