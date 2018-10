Anzeige

EsslingenDer ganz besondere Duft – und damit das Problem – hängt schon länger im Raum. Es ist auch nicht so, dass die Stadt es nur ausgesessen hätte. Aber trotz aller Putzaktionen, Geruchsblocker und Sanierungsmaßnahmen hat der Gestank in der Jungentoilette des 125 Jahre alten Schulhauses an der Klaraanlage, das manche noch als Mädchen-Mittelschule oder zuletzt als Haus A der Katharinenschule kennen und das seit 2016/17 von der Schule Innenstadt genutzt wird, noch einmal zugelegt. Jedenfalls hatte Schulleiterin Christel Binder bei ihrem ersten Kontrollgang nach den Sommerferien ganz schnell wieder die Türe zugezogen. „Der Gestank ist ekelerregend“, wird sie in der großen Boulevardzeitung mit den vier Buchstaben zitiert.

Kein Hygieneproblem

Gemeinsam mit der Stadt und dem Gesundheitsamt sei man an dem Thema dran, in der vergangenen Woche habe sie es auch auf der Elternbeiratssitzung behandelt. Aus der hat offenbar jemand geplaudert. Die Schulleiterin war es nicht, zu ihrem Zitat steht sie aber. Wobei sie Wert darauf legt, dass es sich auf der einzigen Jungentoilettenanlage in dem Backsteinbau um kein Hygiene-, sondern um ein Geruchsproblem handle. Allerdings um ein gewaltiges. Ein Elternteil habe davon berichtet, dass sein Junge nichts mehr trinke, damit er nicht aufs Klo müsse, bestätigt Gebhard Mehrle, stellvertretender Elternbeiratsvorsitzender der Schule, entsprechende Berichte. Allerdings hätte auch er wie Binder das Problem lieber diskret behandelt. Und auch er betont, dass Schule und Stadt sich um Abhilfe bemüht hatten. So sei auch der gemeinsame Begehungstermin von Stadt und Gesundheitsamt, zu dem es am Montag gekommen ist, schon länger fixiert gewesen.

Jedenfalls hatte der Eigenbetrieb Städtische Gebäude Esslingen (SGE) dem Schulhaus an der Klaraanlage bereits 2015/16 eine neue Bodenbeschichtung im Urinalbereich verpasst, 2017 hat der SGE dann die Urinale austauschen und die Wand dahinter neu fliesen lassen. Die Wände und die Trennwände zwischen den Toiletten wurden gestrichen, ein Wandlüfter wurde eingebaut. Gesamtkosten: rund 11500 Euro. Bodenplatten, Fliesen und WC-Becken im Toilettenbereich sind allerdings unverändert geblieben.

Grundlegende Sanierung steht an

Laut Oliver Wannek,Technischer Leiter des Eigenbetriebs, kommen bei der Reinigung zudem regelmäßig Geruchsblocker zum Einsatz. Dass man nicht noch tiefer in die Bausubstanz eingreifen wollte, liege daran, dass das gesamte Gebäude ebenso wie das gegenüberliegende Schulhaus an der Klaraanlage im Zuge der Schulentwicklungsplanung im großen Stil saniert werden soll. Zudem sollen beide dort ansässigen Schulen – der Klaraanlagen-Ableger der Gemeinschaftsschule Innenstadt und die Katharinenschule als Grundschule – die Häuser tauschen. „Aus wirtschaftlichen Gründen wollten wir die Generalsanierung abwarten“, so Wannek.

Allerdings hatten sich die Bauplanungen noch weiter verzögert, da der Gemeinderat erst von rund zwei Wochen beschlossen hatte, an der Klaraanlage auch noch ein gymnasiale Oberstufe für die Schule Innenstadt einzurichten. „Wir sind in der Vorplanungsphase“,sagt Wannek. Er kann aber nach wie vor kein Datum nennen, wann denn nun an der Klaraanlage umgebaut wird.

Die gemeinsame Begehung mit dem Gesundheitsamt am Montag bestätigte jedenfalls den Gestank, aber auch die Tatsache, dass es keine Gesundheitsgefährdung für die Nutzer der Anlage gebe, berichtete Wannek. Der Urin-Geruch sitze in den Fugen der noch nicht ausgetauschen Fliesen und Bodenplatten im WC-Bereich. Als kurzfristige Maßnahme dichte man die Belagsschäden unter den Urinalen ab und werde den Lüfter über Nacht laufen lassen. Zudem prüfe man, ob man das zweite Mädchen-WC für die Jungen nutzen könne. Darüberhinaus sei eine Übergangslösung in Planung.

„Ein generelles Problem“

Wannek räumt ein, dass es an anderen Schulen teils noch schlimmer aussieht, aber seine Mittel sind überschaubar: „Wir sanieren jedes Jahr zwei Sanitärräume.“ „Die Schultoiletten sind ein generelles Problem“, so Aglaia Handler, Vorsitzende des Gesamtelternbeirats. Die Reinigung sei ebenfalls eine heikle Sache. Die Stadt habe externe Firmen damit beauftragt, die von den städtischen Hausmeistern kontrolliert werden sollten. Je nachdem, wie die da hinterher seien, sei auch das Ergebnis: nicht immer stubenrein.