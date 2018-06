Esslingen Dass Menschen, deren Denken und Handeln vom Mainstream abweicht oder die anderer Herkunft sind, ausgegrenzt werden, gehört in Deutschland mittlerweile zum Alltag. Wie aber geht man mit Gruppen um, die Migranten, Menschen mit Behinderung, Homosexuelle, Muslime oder Juden pauschal ablehnen? Dieser Frage ist Professor Kurt Möller, zu dessen Forschungsschwerpunkten an der Hochschule Esslingen unter anderem Rechtsextremismus, Gewalt und Fremdenfeindlichkeit gehören, gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen in einer Langzeitstudie nachgegangen. Die Ergebnisse dieser Studie wurden zwar in einem dicken Buch veröffentlicht. Doch dabei alleine wollten es