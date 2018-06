Sie waren die Einzigen im gesamten Deutschen Reich, die den Aufstand wagten: Rund 800 Arbeiter, Bauern, Handwerker und Tagelöhner gingen am Tag nach der Machtübergabe an Adolf Hitler in Mössingen bei einem Generalstreik auf die Straße. Das Theater Lindenhof hat dieses einmalige historische Ereignis mit mehr als hundert Laiendarstellerinnen und -darstellern in der Mössinger Pausa auf die Bühne gebracht. Eine von ihnen ist die Esslingerin Nelly Ahlers. Sie war auch dabei, als das Regionaltheater im vergangenen Jahr mit dem Stück „Ein Dorf im Widerstand“ bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen das Publikum