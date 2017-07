Esslingen (red) - Den vom Esslinger Gemeinderat beschlossenen Ausbau des Oberleitungsbusnetzes auf 63 Prozent der gesamten Verkehrsleistung begrüßt der Verein Esslingen-Feinstaub-Lärm ausdrücklich. Gleichzeitig fordert er in einer Mitteilung, dieses Ziel schneller als in den anvisierten zehn Jahren zu erreichen. Dieselbusse des Städtischen Verkehrsbetriebs Esslingen (SVE) müssten so schnell wie möglich von der Straße. „Wir freuen uns auch, dass die privaten Anbieter Fischle und Schlienz künftig auf E-Mobilität setzen wollen“, so Jörg Sanzenbacher von Esslingen-Feinstaub-Lärm. Er ist jedoch skeptisch, ob es reine Batteriebusse mit der