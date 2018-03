Der Planungswettbewerb für das neue Wohngebiet Greut in Esslingen-Krummenacker ist entschieden. Sowohl die Verwaltung als auch der Investor loben das Ergebnis als überzeugenden Entwurf in städtebaulicher, ökologischer und klimatologischer Sicht (die EZ berichtete). Diese Einschätzung wird vom Aktionsbündnis „Rettet das Greut“ und von Barbara Frey, Vorsitzende des Bürgerausschusses Esslingen-Innenstadt, überhaupt nicht geteilt. Offen ist noch, wie sich der Bürgerausschuss RSKN zu diesem Thema positionieren wird. Am kommenden Montag will das Gremium beraten.

„Es ist schön, wenn sich der Oberbürgermeister