„Das faszinierendste Material der Welt“

ESSLINGEN: Fachgeschäft First Glas feiert 25 Jahre Bestehen

First Glas feiert in diesem Jahr sein 25jähriges Bestehen. Das Fachgeschäft am Esslinger Rathausplatz ist nicht nur mit seinem hochwertigem Angebot an dekorativen Artikeln, Schmuck und Textilien erfolgreich, das Jubiläum erzählt auch die Geschichte eines funktionierenden Familienunternehmens über die Generationen.