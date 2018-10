Mit 2002 Unterschriften hat das Bündnis „Rettet den Sportplatz VfL Post in der Pliensauvorstadt“ seinen Protest gegen eine geplante Bebauung des Geländes unterstrichen. Vor der gestrigen Gemeinderatssitzung wurden die Unterschriftenlisten an OB Jürgen Zieger übergeben, der versprach, „die Argumente in die Beratungen einzubeziehen“. Zuvor hatten Vertreter des Bündnisses in einer Kundgebung auf dem Rathausplatz ihre Haltung bekräftigt und angekündigt, weiterhin für den Erhalt des Sportgeländes zu kämpfen.

Die Mitglieder des Bündnisses, in dem sich neben zahlreichen Einzelpersonen auch verschiedene