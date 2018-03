Wenn die Berkheimer am Donnerstag ihren ersten Bürgerausschuss wählen, geht auch die Ära Gerd Moßler zu Ende. Nach fast 30 Jahren räumt der Ortsvorsteher sein Büro im Berkheimer Rathaus. Einen Nachfolger gibt es nicht, denn in der ehemals selbstständigen Gemeinde wird es künftig nur noch einen ehrenamtlichen Bürgerausschussvorsitzenden geben. Obwohl die Berkheimer ihre Sonderrechte gerne behalten hätten, äußert sich Moßler im Gespräch mit EZ-Redakteur Kornelius Fritz versöhnlich. 29 Jahre lang waren Sie Ortsvorsteher von Berkheim. Wie schwer fällt Ihnen nach so langer Zeit der Abschied aus dem Rathaus?

Moßler: Einerseits fällt