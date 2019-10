EsslingenRegen taucht den Wochenmarkt in graue Tristesse. Die Einkäufer sind mit Schirmen unterwegs. Unentwegt tropft es von den Ständen voller Gemüse, Obst und Blumen, als am Samstag fünf seltsame Gestalten die Routine durch lautes Stampfen auf dem Asphalt durchbrechen. Blau gekleidet, maskiert und mit klappernden Holzpantinen an den Füßen haben sie die Gassen durchstreift und strömen nun vor dem Café Markt Eins zusammen, um auf die Missstände hinzuweisen, die eine große Gruppe unserer Gesellschaft zu Verlierern machen. Die Performance der Gruppe „Communale dell’ Arte“ ist eine Straßentheateraktion des Vereins „Kultur am Rande.“ Die fünf „Zanni“