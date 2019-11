EsslingenDie Energiewende, aber auch der allgemeine Fachkräftemangel stellen die Netzbetreiber vor große Herausforderungen – auch die Netze BW, Tochter des Energieunternehmens EnBW. Am Mittwoch lud sie 150 Gäste aus Stadtwerken, Politik, Gewerkschaften, Verbänden und mehr in ihr Esslinger Aus- und Weiterbildungszentrum zum Kongress „Vernetzt in die Zukunft“ ein. EnBW-Personalvorständin Colette Rückert-Hennen beantwortete der EZ Fragen zu den beruflichen Perspektiven in der Branche.

Welche neuen Berufsbilder wird es in Zukunft in der Energiewirtschaft geben und welche nicht mehr?

Die Berufsbilder entwickeln sich im Kontext der