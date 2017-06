Die Sorge um die Zukunft des Esslinger Gemeindehauses am Blarerplatz und der Franziskanerkirche treibt viele um. Bis Ende Juni soll die evangelische Gesamtkirchengemeinde erklären, ob sie grundsätzlich bereit wäre, an die Stadt zu verkaufen. Die Kommune kann sich vorstellen, die Stadtbücherei dort anzusiedeln. Doch dagegen regt sich vielstimmiger Widerspruch. Während viele Befürworter einer qualitätvollen Bücherei befürchten, dass sich die Rahmenbedingungen in einem viel zu kleinen Gemeindehaus eher verschlechtern würden, wird in Kirchenkreisen für den Erhalt des Gebäudes als „Esslingens evangelische Mitte“