Anzeige

Heiligabend fällt dieses Jahr auf einen Sonntag. Verkäufer und Kassiererinnen befürchten, an diesem Tag trotzdem arbeiten zu müssen. Tatsächlich könnten die Läden einige Stunden geöffnet haben. EZ-Mitarbeiter Moritz Osswald hat sich in der Esslinger Innenstadt umgehört, was Passanten dazu meinen. Die Resonanz reicht von Begeisterung der Männer mit Aufschieberitis bis hin zur Solidarisierung mit den Beschäftigten im Einzelhandel. Die meisten sind aber gegen eine Öffnung des Einzelhandels am 24. Dezember.

Werner Steiner, Rentner, 73, Esslingen: Also am Sonntag sollten die Läden grundsätzlich nicht offen sein. So ein