Die Zahl der registrierten Straftaten im Landkreis ist im vergangenen Jahr wiederum leicht zurückgegangen. Das zeigt die Kriminalitätsstatistik für 2011. Doch die nackten Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen: Bei den Rauschgiftdelikten zum Beispiel gab es nur deshalb so wenige Fälle, weil die Polizei zu wenig Personal hatte, um häufiger zu kontrollieren. Erstaunlich deutliche Worte fand Hans-Dieter Wagner, Chef der Esslinger Polizei, zur Aufklärungsquote von 57 Prozent: „Das ist unerfreulich wenig, wir sind nicht zufrieden.“Die Stimmung in der Polizeidirektion an der Agnespromenade ist gedrückt.