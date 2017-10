Anzeige

Vor 500 Jahren schlug Martin Luther seine Thesen an die Wittenberger Schlosskirche an. Ein Grund zu feiern, doch was sagt uns die Reformation heute - und wie feiert man sie? Auf jeden Fall mit Gesang, denn das protestantische Kirchenlied war das wichtigste Medium der Reformation, da die Gemeinde, anders als in der katholischen Kirche, in den Gesang selbst mit einstimmte und sich so mit der Sache identifizieren konnte. Daran erinnerte Harald Haury im jüngsten Konzert des Esslinger Vocalensembles, das in der Stadtkirche St. Dionys viel Beifall fand. Das Vocalensemble und sein Leiter Jens Paulus