Bad CannstattErst umstritten, inzwischen zum absoluten Highlight während der 17 Volksfesttage: die Gaydelight-Party im Festzelt Zum Wasenwirt immer am zweiten Donnerstag. Seit Wochen ausgebucht – nicht nur die schwullesbische Gemeinschaft weiß ausgelassen und friedlich zu feiern, auch viele Heterosexuelle erfreuen sich an Stimmung und Programm. Dafür zeichnet sich Theo Pagliarucci verantwortlich. Für dieses Mal hat er Timothy Deelstra und Linda Kasbergen verpflichtet. Die beiden Niederländer haben sich zwei bekannten Showgrößen verschrieben: Queen-Sänger Freddie Mercury und Montserrat Caballé. Der Tod der weltberühmten Operndiva vergangene Woche hat der Veranstaltung natürlich eine ganz andere Emotionalität gegeben. Die beiden Imitatoren bewegen nicht nur die Lippen. Sie singen live, was bei den markanten Stimmen der Idole überaus hoch anzurechnen ist, und bewegen sich wie die Originale. Normalerweise sind sie mit Liveband unterwegs. „Ich singe dann auch Backgroundvocals und bei „Under Pressure“ mit“, erzählt Linda Kasbergen. Beide kommen aus Enschede, kannten sich zwar vom Sehen, wussten aber nichts von den Künstlerambitionen. „Ein Barkeeper brachte uns zusammen“, sagt Timothy Deelstra. Seit 2009 sind sie unterwegs – international. „Nächsten Monat treten wir Hongkong auf.“ Die Montserrat-Caballé-Mimin ist vom Volksfest schwer beeindruckt. „So etwas in der Größe habe ich noch nie gesehen. So viele Bierzelte und das Riesenrad, toll.“ Dann geht es auf die Bühne. „Freddie“ singt „We will rock you“, „Don’t stop me now“, „Radio Gaga“, „Under Pressure“, „Somebody to love“, „I wan’t to break free“, „Crazy little thing called love“, „We are the champions“ und als Finale mit „Montserrat“ natürlich „Barcelona“.