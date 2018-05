Anzeige

Wien/Saalbach (dpa/lsw) - Ein zwölf Jahre alter Skifahrer aus Baden-Württemberg ist im Wintersportgebiet Saalbach gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der Schüler war am Dienstag von der Piste abgekommen. Er war mit sieben weiteren Kindern aus Deutschland auf Skikurs, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA heute berichtete. Der Zwölfjährige hatte den Angaben zufolge einen Helm getragen. Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt, wie die Salzburger Polizei mitteilte. Details zur Herkunft des Jungen nannten die Ermittler nicht.

Als der Junge nach einer Abfahrt nicht am vereinbarten Treffpunkt in der Talstation angekommen war, machte sich der 24-jährige Skilehrer auf die Suche. Wenig später fand er den Zwölfjährigen neben dem Pistenrand. Der Skilehrer begann sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen und verständigte die Einsatzkräfte. Der Notarzt konnte aber nur noch den Tod des Jungen feststellen.