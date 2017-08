Mannheim (dpa/lsw) - Bei einem Schlag gegen Drogenhandel in Mannheim hat die Polizei zwölf Verdächtige festgenommen und mehrere Zimmer auch in Flüchtlingsunterkünften durchsucht. Bei den Razzien seien kleinere Mengen Rauschgift gefunden worden, teilten die Behörden am Mittwoch mit. Bei teils verdeckten Ermittlungen seien seit Juni 2017 insgesamt 54 Verdächtige aus Gambia und Nigeria festgestellt worden, hieß es. Die Justiz erließ 25 Durchsuchungsbeschlüsse, unter anderem auch für Unterkünfte im Rhein-Neckar-Kreis. Die Verdächtigen sollen im Mannheimer Zentrum sowie im Stadtteil Neckarstadt-West in großem Stil mit Drogen gehandelt haben - darunter Marihuana und Amphetamine.

