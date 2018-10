Anzeige

Kirchheim (dpa)Ein illegales Autorennen haben sich zwölf Fahrer auf der A8 bei Kirchheim geliefert. Zuvor hatten sie am Sonntagvormittag den Verkehr auf allen drei Fahrspuren der A8 derart ausgebremst, dass eine Lücke auf der Autobahn entstand. Die freie Strecke nutzten die Fahrer dann für ein Rennen. Zeugen riefen die Polizei, die die Raser stoppte. Die Autobahnpolizei entzog den zwölf Männern im Alter von 40 bis 67 Jahren die Führerscheine und kassierte eine sogenannte Sicherheitsleistung von jeweils 1500 Euro. Möglicherweise hätten die Männer an dem Tag schon mehrere Rennen durchgeführt, sagte ein Sprecher am Montag. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.