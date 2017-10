Anzeige

Mosbach (dpa/lsw) - Ein Bankräuber ist von einem Gericht in Mosbach (Odenwald) zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die Justiz ziehe zudem von dem 42-Jährigen die Beute in Höhe von gut 17.000 Euro ein, wie ein Justizsprecher am Freitag sagte. Der Mann hatte im März mit einer Pistole und maskiert eine Bank in Werbach überfallen und diese Summe erbeutet. Drei Monate später überfiel er dieselbe Bank - diesmal flüchtete die Angestellte aber in einen Sicherheitsraum. Der Räuber verließ das Gebäude ohne Beute. Er wurde später gefasst. Die Anklage hatte sieben Jahre gefordert, die Verteidigung auf vier Jahre plädiert. Das Urteil ist rechtskräftig.