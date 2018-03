Anzeige

Von Anika von Greve-Dierfeld





Karlsruhe - Eigentlich war alles wie immer. Wer nach wochenlangen Turbulenzen um Abschaltung, Atom-Moratorium, Energiewende und Fukushima-Katastrophe eine turbulente EnBW-Hauptversammlung erwartet hatte, wurde enttäuscht. EnBW-Chef Hans-Peter Villis hielt eine unspektakuläre Rede und wagte als Betreiber von vier Atommeilern den Spagat: Zwischen größtem Bedauern für die „denkbar schlimmste Katastrophe“ in Fukushima und der Betonung der Kernkraft als „eine wichtige und tragende Säule im bundesdeutschen Energiemix“. Sichtlich besorgt um den angeschlagenen Ruf seines atomlastigen Unternehmens schaltete er gleichzeitig eine ganzseitige Anzeige in drei Südwest-Zeitungen und betonte, es gehe nicht um den „einen richtigen Weg“, sondern darum, „welchen Weg wir gemeinsam gehen wollen“.

Kritische Aktionäre poltern

Eine Antwort darauf lieferte Villis gestern allerdings selber nicht so recht. Investitionen für eine Verdoppelung des Anteils erneuerbarer Energien auf 20 Prozent bezifferte er auf rund acht Milliarden Euro. Den Willen zum Ausbau bekräftigte er. Die Antwort darauf, wo das Geld herkommen könnte, blieb er weitgehend schuldig. „Eigentlich sind Sie pleite“, rief ihm der Sprecher der kritischen Aktionäre, Harry Block, in der anschließenden Aussprache zu. Das Unternehmen habe keine Strategie und sei miserabel aufgestellt. „Die EnBW ist nicht zukunftsfähig“, sagte ein anderer Anteilseigner. In den Antworten auf die Fragen der Aktionäre erschöpfte sich Villis im Wesentlichen in Floskeln und vermied jede Provokation. Es gelte das Primat der Politik, sagte er. Und: Der Betrieb der Kernkraftwerke könne nur auf Basis gesetzlicher Vorgaben erfolgen.

Gespenst steigender Strompreise

Erneut beschwor der Manager das Gespenst steigender Strompreise, die kurz nach dem Abschalten der ersten Atomkraftwerke am Markt um zunächst rund 20 Prozent zugelegt hätten. Dass die Preise danach wieder gesunken waren, sagte er nicht. Auch der Verweis auf die Kosten für Brennelementesteuer und Ökofonds fehlte nicht. Derzeit haben die Energiekonzerne die Zahlungen in den Ökofonds allerdings gestoppt.

Die Strategie des Unternehmens ist zweigleisig: Seit geraumer Zeit investiert das Unternehmen in Großprojekte wie die Offshore-Windparks Baltic 1 und Baltic 2. Vorteil: Die Parks liefern große Leistung. Nachteil: Der Strom wird weit weg von der energieintensiven Wirtschaft im Südwesten produziert. Der Ausbau und die Nachrüstung der Fernleitungsnetze können kaum Schritt halten mit den Strecken, die der regenerativ erzeugte Strom zum Industrieverbraucher zurücklegen muss. EnBW forciert daher die dezentrale Versorgung: Mehr kleine Kraftwerke dicht am Verbraucher sollen entstehen. In der Vergangenheit hatte das Unternehmen nach eigenen Angaben bereits rund 250 Kleinanlagen in Betrieb genommen.