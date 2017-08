Sindelfingen (dpa/lsw) - Bei einem Wohnhausbrand in Sindelfingen sind am Donnerstagmorgen zwei Menschen verletzt worden. Zuerst fing eine Wohnung im zweiten Stock Feuer, später griff der Brand dann auf das Dachgeschoss über, wie die Polizei mitteilte. Die 14 Bewohner des Mehrfamilienhauses im Ortsteil Maichingen konnten sich alle selbst in Sicherheit bringen. Zwei Personen wurden wegen einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Das Haus war zunächst nicht mehr bewohnbar. Der Schaden beträgt mindestens 500 000 Euro.

