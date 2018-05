Anzeige

Rheinfelden (dpa/lsw)Beim Absturz eines motorisierten Kleinflugzeugs in der Nähe von Rheinfelden (Landkreis Lörrach) sind zwei Menschen verletzt worden. Das Unglück ereignete sich am frühen Nachmittag nahe der Autobahn 861, wie die Polizei in Freiburg am Mittwoch mitteilte. Ein Verletzter kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, der zweite wurde in einem Krankenwagen in die Klinik gebracht. Während der Rettungsarbeiten war vorübergehend eine Spur der Autobahn gesperrt.

Die Polizei geht davon aus, dass das Flugzeug vom Flugplatz Herten-Rheinfelden unmittelbar an der Schweizer Grenze kam. Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) in Braunschweig machten sich nach Polizeiangaben auf den Weg zum Absturzort. Die BFU wird bei jeden Flugunfall eingeschaltet, um die Ursachen aufzuklären.

Der Absturz des Kleinflugzeugs ist bereits der dritte in Baden-Württemberg seit vergangenen Sonntag, als es in Mosbach und in Nürtingen sogar zu tödlichen Abstürzen kam.