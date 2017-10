In diesem Haus in Vaihingen wurden die Leichen der beiden Kinder gefunden. Foto: Christoph Schmidt

In diesem Haus in Vaihingen wurden die Leichen der beiden Kinder gefunden. Foto: Christoph Schmidt Foto: DPA

Anzeige

Heilbronn/Vaihingen (dpa/lsw) - Nach dem gewaltsamen Tod zweier Kinder in Vaihingen an der Enz muss sich vom 25. Oktober an der Vater vor dem Landgericht Heilbronn verantworten. Der zur Tatzeit 38 Jahre alte Mann soll seine beiden vier und fünf Jahre alten Söhne getötet haben. Beiden soll er Mitte Februar erst mit einem Backstein auf den Kopf geschlagen und ihnen dann einen Messerstich in die Herzgegend zugefügt haben. Auslöser für die Bluttat war laut Anklage Verzweiflung über seine Lebenssituation. Wegen einer schweren Depression soll der Mann am Tattag unter einer Überdosis Antidepressiva gestanden haben. Die Anklage lautet auf Totschlag. Das Gericht hat zehn Verhandlungstage bis Mitte Dezember eingeplant. 33 Zeugen und 3 Sachverständige sollen gehört werden.