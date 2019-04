Ettlingen (dpa)Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 5 bei Ettlingen im Kreis Karlsruhe sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein betrunkener 25-Jähriger war am Sonntagabend mit seinem Auto von der linken auf die mittlere Spur gewechselt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Mit hoher Geschwindigkeit fuhr der Mann dabei von hinten in die zwei Fahrzeuge hinein, die sich auf der mittleren und rechten Spur befanden. Durch die Kollision wurde ein Auto gegen eine Betonleitwand geschleudert und geriet in Brand. Beide Insassen kamen ums Leben. Die Identität der Toten müsse noch geklärt werden, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Das dritte beteiligte Auto kam ins Schleudern und blieb auf dem Standstreifen stehen. Der 59 Jahre alte Fahrer sowie der Unfallverursacher kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Details zum Unfallhergang und zur Geschwindigkeit, mit der der 25 Jahre alte Mann unterwegs war, werden nun ermittelt.