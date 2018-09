Anzeige

Ochsenhausen (dpa/lsw) Nach Angaben der Polizei war eine 22 Jahre alte Autofahrerin am Samstagmorgen in einer langen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort krachte sie frontal in ein eingegenkommendes Fahrzeug. Die 22-Jährige wurde schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. In dem anderen Auto erlitt eine 53-Jährige ebenfalls schwere Verletzungen, der 61-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Für die Dauer der Aufräumarbeiten blieb die Bundesstraße in beiden Richtungen gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 25 000 Euro.