Aldingen (dpa/lsw) - Zwei Männer sind bei Aldingen (Kreis Tuttlingen) von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren die 27 und 33 Jahre alten Männer in der Nacht auf Samstag auf den Gleisen unterwegs. Der Zug überrollte sie. «Man kann es nicht definitiv sagen, aber vermutlich wurden sie von hinten erfasst», so ein Sprecher der Polizei. Der Zugführer steht unter Schock. Sowohl die Bahnstrecke als auch die parallel verlaufende Bundesstraße 14 waren einige Stunden gesperrt.

