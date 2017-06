Schorndorf (dpa/lsw) - Zwei maskierte Männer haben in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) am späten Sonntagabend eine Tankstelle überfallen. Dabei hätten sie mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet, teilte die Polizei am Montag mit. Einer der beiden Unbekannten sei am Eingang der Tankstelle stehen geblieben, der andere Täter habe einen Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht. Anschließend seien die Täter zu Fuß geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

