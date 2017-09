Anzeige

Lörrach (dpa/lsw) - Zwei Jungrinder auf Nahrungssuche haben es sich im Garten eines Einfamilienhauses in Lörrach gemütlich gemacht und dort das Gras gefressen. Die Bewohnerin des Hauses schaute am Montagmorgen aus dem Fenster und entdeckte die beiden Tiere in ihrem Garten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie waren von ihrer Weide ausgerissen, in das Wohngebiet marschiert und hatten sich dort den Garten der Frau ausgesucht, um zu grasen. Die Tiere ließen sich auch von der Polizei nicht aus der Ruhe bringen. Die Beamten machten schließlich den Besitzer der Vierbeiner ausfindig, dieser brachte die Rinder zurück auf ihre Wiese.