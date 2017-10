Anzeige

Reutlingen (dpa/lsw) - Zwei Brüder sind wegen Drogenhandels im großen Stil in Reutlingen festgenommen worden. Die 24 und 32 Jahre alten Männer sitzen seit Mittwoch in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Zuvor waren Hinweise eingegangen, dass im Bereich eines Parks und einer Schule mit Drogen gehandelt werde. Am Wohnort des Älteren fanden Ermittler am Dienstag mehr als ein Kilogramm Marihuana, 300 Gramm Haschisch, mehr als 2000 Ecstasy-Tabletten und mehrere tausend Euro - wohl Erlöse aus dem illegalen Handel. Die polizeibekannten Männer wurden festgenommen. In dem Park wurden am Dienstag außerdem ein 21- und ein 19-Jähriger vorläufig festgenommen, die von den Brüdern mit dem Drogenhandel beauftragt worden sein sollen. Sie sind aber wieder auf freiem Fuß.