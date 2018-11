Anzeige

Walddorfhäslach (dpa/lsw)Bei dem Sturz von einem Gerüst haben sich zwei Arbeiter schwer verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten der 54-Jährige und der 26-Jährige am Montag an einem Einfamilienhaus im Neubaugebiet in Walddorfhäslach im Kreis Reutlingen gearbeitet, bevor sie von dem Gerüst fielen. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Derzeit vermuten die Ermittler, dass das Gerüst nicht vorschriftsmäßig aufgebaut wurde. Beide Männer wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.