Santa Clara (dpa) Als Winfried Kretschmann im Silicon Valley auf das Podium tritt, da spricht er erstmal vom Telefon, und zwar von dem ganz alten, mit Muschel und Schnur. Wie der deutsche Physiker Philipp Reis die Grundlagen für den Apparat erfunden habe. «Das Pferd frisst keinen Gurkensalat», das waren die ersten unsinnigen Worte, die durch die Leitung geschickt wurden, wie Kretschmann berichtet. Aber nicht Reis, sondern der US-amerikanische Unternehmer Graham Bell habe sich das Telefon am Ende patentieren lassen. In Deutschland gab es nämlich noch gar kein Patentamt. Bell gilt nun als Erfinder des Telefons. Philipp Reis dagegen als - relativer - Nobody.

Mehr als 9000 Kilometer hat Kretschmann zurückgelegt, um in Kalifornien einen Blick in die Zukunft zu werfen. Vor drei Jahren war der baden-württembergische Regierungschef schon einmal da, hat Google und Apple besucht. Kretschmann macht mit seinen 70 Jahren keinen Hehl daraus, dass er alles andere als ein IT-Nerd ist. «Ich denke, man sieht schon an meiner Haarfarbe, dass ich kein Digital Native bin», witzelt er. Die Fachbegriffe im Hightech-Tal sind ihm fremd, seine Übersetzerin weicht nicht von seiner Seite. Aber vom Gründergeist in Kalifornien ist Kretschmann begeistert, seine Leidenschaft ist glaubhaft. Dafür müsse er auch kein IT-Crack sein, sagt er.

Es geht um große Ideen, gefühlt um nicht weniger als die Zukunft der Menschheit. Elektromobilität sei im Valley fast schon wieder Schnee von gestern, berichten Experten. Jetzt geht es um Autos, die nicht nur elektrisch, sondern bereits völlig selbstständig fahren und dabei auch das Verhalten von Passanten einschätzen können. Es geht um Computer-Programme, die sich um krebskranke Patienten kümmern. Und um künstliche Intelligenz, das nächste ganz große Ding im Valley, erzählt Andreas von Bechtolsheim - einer der erfolgreichsten deutschen Unternehmer in den USA und mehrfacher Milliardär. Die Sparte habe ein Marktpotenzial von 15 Billionen Dollar. Deutschland müsse deshalb endlich die «digitale Transformation umarmen».

Es geht um disruptive Geschäftsmodelle, die alte Industrien gnadenlos attackieren und die Welt verändern werden. Als Regierungschef des Autolandes Baden-Württemberg kann das Kretschmann nicht kalt lassen. Der grüne Oberrealo ist besorgt, dass Deutschland den Anschluss verpasst, von der Entwicklung überrollt wird. Er kritisiert die deutsche «Fehlervermeidungskultur», fordert mehr Mut zum Risiko.

Während der US-Chiphersteller Nvidia Autos wie von Geisterhand fahren lässt, werde daheim über die Nachrüstung alter Fahrzeuge diskutiert, schimpft Kretschmann mit Blick auf den heimischen Dieselskandal. Er spricht von «fürchterlichen Debatten». Auch beim Thema Einwanderung werde eine regressive Diskussion geführt. 50 Prozent der Unternehmen im Silicon Valley seien von Zuwanderern gegründet worden. «Da sind wir auf dem falschem Trip.»

Zwar brauche man nicht zu glauben, in irgendeiner Form mit dem Silicon Valley zu konkurrieren. «Wir können nicht denken, wir können jetzt alternativ ein Google produzieren», sagt er. Aber man müsse nun dringend Lücken finden, in denen man seine Stärken ausspielen könne.

Denn Baden-Württemberg, Land der Tüftler, habe durchaus Potenzial. Auch das Ländle lebe schließlich von Innovation, sagt Kretschmann. «Gründergeist ist für uns nix Neues. Wir haben auch Start-Ups, die sind bei uns halt 130 Jahre alt.» Es gehe jetzt darum, die IT-Welt aus Kalifornien mit der Industrie aus dem Südwesten zu verzahnen. «Wir sind die Hardware-Künstler», sagt Kretschmann. Das alles hat er fast wortgleich schon vor drei Jahren gefordert. Im Ländle sei das Auto erfunden worden, jetzt werde es aber völlig neu erfunden. «Da müssen wir dabei sein», fordert er.

Beim autonomen Fahren sei es illusorisch, noch an den Amerikanern vorbeizuziehen, meint der mitgereiste SPD-Fraktionschef Andreas Stoch. Trotzdem sei er optimistisch. Vielleicht finden ja die nächsten Innovationen nicht im Silicon Valley, sondern im Südwesten statt. «Wir sollten die Kultur nicht kopieren, aber wir brauchen Querdenker.» Es brauche flache Hierarchien und mehr Schwarmintelligenz. Die grün-schwarze Regierung müsse aber auch die sozialen Folgen neuer Technologien berücksichtigen. «Was tue ich mit dem 30-Jährigen, der bei Daimler Verbrennungsmotoren zusammenschraubt?» Experten zufolge könnte nämlich jeder zweite Autobauer bald verschwinden.

Auf die Risiken und Schattenseiten des Booms angesprochen, reagiert Kretschmann aufbrausend. Das sei ja typisch deutsch, schimpft er. «Natürlich gibt es Risiken. Sie können einen Kreuzbandriss bekommen, wenn sie aus dem Bett steigen.» Aber im Silicon Valley gehe es eben zuerst um die Chancen. «Die Welt ändert sich und ich muss einfach gucken: Wie hat man die Nase vorn?» Er klingt dabei manchmal mehr gelb als grün - aber eben auch ganz nach Silicon Valley.