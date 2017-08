Stuttgart (dpa/lsw) - Die organisierte Kriminalität setzt sich in Baden-Württemberg weiter fest. Die Anzahl der Ermittlungsverfahren nahm im vergangenen Jahr von 36 auf 39 Fälle zu, wie Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Freitag in Stuttgart mitteilte. Erst vor kurzem sei ein Schlag gegen die italienische Mafia im Raum Rottweil gelungen. Vor einigen Wochen seien in enger Zusammenarbeit mit den Behörden in Italien im Südwesten 15 Beschuldigte festgenommen worden.

In 13 OK-Verfahren hatten die mutmaßlichen Täter laut Mitteilung einen Bezug zum Rocker oder rockerähnlichen Milieu. Im Südwesten stehen sich wie auch in anderen Bundesländern nationalistische Türken, die sich in der Bande „Osmanen Germania Box-Club“ versammeln, und türkische Kurden in der Gruppierung „Bahoz“ (Sturm) gegenüber. Ihre Auseinandersetzungen seien im Gegensatz zu anderen rockerähnlichen Gruppierungen oftmals stark politisch geprägt.

