Stuttgart (dpa/lsw)Pünktlich zum Wochenende kehrt in Baden-Württemberg der Frühling zurück. Am Samstag dürfte es im ganzen Land trocken bleiben, hieß es beim Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Stuttgart am Freitag. Dazu schiebt sich auch die Sonne wieder zwischen den Wolken hervor - im Süden etwas mehr als im Norden, so der DWD. Die Temperaturen klettern am Wochenende wieder auf Höchstwerte von 13 Grad am Bodensee und 18 Grad am Rhein. Am Sonntag bleibt der Südwesten laut DWD zum Großteil trocken - nur im Bereich vom Schwarzwald bis zum Bodensee könnte es einzelne Schauer geben.