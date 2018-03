Anzeige

München/Freiburg (dpa/lsw) - Kann man zu alt für eine Ratenzahlung sein? Einer 84 Jahre alten Kundin aus Freiburg wurde beim Teleshopping die Möglichkeit zu Teilzahlungen verwehrt - zu Recht, wie das Amtsgericht München in einem am Freitag veröffentlichten Urteil entschied. Die Klägerin hatte bestellte Schmuckstücke in Raten abbezahlen wollen. Weil sie die intern festgelegte Altersgrenze für die Kreditvergabe überschritt, bot ihr die Betreiberin nur die Bezahlung per Rechnung, Bankeinzug, Nachnahme oder Kreditkarte an.

Die Klägerin sah sich allein wegen ihres Alters nachteilig behandelt. Sie verlangte wegen eines Verstoßes gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ein Schmerzensgeld in Höhe von 3000 Euro. Diese Forderung wies das Gericht zurück. «Es ist aber nun einmal so, dass mit gesteigertem Alter auch das Risiko des Ablebens ansteigt», so der zuständige Richter. Betagten Kunden Ratenzahlungen zu verwehren, ist demnach ein Fall zulässiger Altersdiskriminierung.