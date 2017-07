Rosenberg (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Zug und einem Traktor-Gespann sind zwei Menschen verletzt worden. Der Schlepper stand am Sonntagabend mit zwei Anhängern auf einem Bahnübergang in Rosenberg (Neckar-Odenwald-Kreis), wie die Polizei mitteilte. Ein Regionalexpress konnte nicht rechtzeitig bremsen und krachte in einen der Anhänger.

Der 72-jährige Traktor-Fahrer verletzte sich dabei schwer, der Lokführer wurde leicht verletzt. Die 30 Fahrgäste des Zuges blieben unversehrt. Um 03.40 Uhr konnte die Strecke wieder freigegeben werden.

