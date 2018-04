Anzeige

Neckargemünd (dpa/lsw)Zu schnell und unter Drogeneinfluss ist ein Autofahrer ohne Führerschein in Neckargemünd in einem Wagen mit gestohlenem Kennzeichen erwischt worden. Der 23-Jährige sei in der Nacht deutlich zu schnell an einer Streife vorbeigerast, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Beamten folgten dem Verdächtigten und stoppten ihn. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der Mann keine Fahrerlaubnis hatte und die Kennzeichen kurz zuvor in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) gestohlen worden waren. Ein Drogentest ergab ein positives Ergebnis - geringe Mengen Rauschgift führte der Mann zudem mit sich. Ihn erwartet nun eine Anzeige.