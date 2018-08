Anzeige

Heilbronn (dpa/lsw) Die Tabakwaren waren in Hohlräumen der Karosserie versteckt, wie das Hauptzollamt am Donnerstag in Heilbronn mitteilte. Der Transporter kam aus Bulgarien und hatte die Niederlande zum Ziel. Während der Kontrolle am Mittwoch habe der 35-jährige Fahrer zugegeben, Eigentümer der Zigaretten zu sein. Er muss jetzt 5.000 Euro Steuern zahlen und mit einem Strafverfahren rechnen.