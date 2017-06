Rottweil (dpa) - Bei einer Kontrolle auf einer Raststätte an der Autobahn 81 haben Zoll und Polizei zahlreiche Vergehen entdeckt. So waren vier kontrollierte Personen zur Fahndung ausgeschrieben, wie die Beamten am Samstag mitteilten. Gegen eine der Personen lag zudem ein Haftbefehl vor. Ein Reisender war mit 8 300 gefälschten Zigaretten unterwegs, ein anderer hatte ein Auto ohne Zollanmeldung über die Schweizer Grenze nach Deutschland geschmuggelt.

Zudem stellten die Kontrolleure auf der Raststätte im Landkreis Rottweil unter anderem Verstöße gegen das Waffengesetz fest: Sie fanden beispielsweise Teleskopschlagstöcke, Messer sowie eine Schreckschusspistole, deren Besitzer keine Waffenkarte vorweisen konnten. In einem weiteren Fall werde dem Anfangsverdacht der Geldwäsche nachgegangen. An dem Einsatz Ende Mai waren laut Mitteilung rund 50 Beamte beteiligt.

